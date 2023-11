Este é o panorama do tempo para a cidade de Brasília (DF) na próxima semana: a temperatura variará entre 21°C e 37°C, com dias quentes e ensolarados. Na segunda-feira (13/11), a temperatura máxima será de 34°C e a mínima de 21°C. Na terça-feira (14/11), a temperatura máxima será de 35°C e a mínima de 22°C. Na quarta-feira (15/11), a temperatura máxima será de 36°C e a mínima de 23°C. Na quinta-feira (16/11), a temperatura máxima será de 35°C e a mínima de 21°C. Na sexta-feira (17/11), a temperatura máxima será de 37°C e a mínima de 21°C. Aproveite o tempo de primavera, mas não se esqueça de se proteger do sol forte!