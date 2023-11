Este é o panorama do tempo para a cidade de Boa Vista (RR) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima varia entre 32°C e 36°C, enquanto a mínima fica entre 25°C e 27°C. O vento sopra predominantemente do Leste-Nordeste, com velocidades entre 3 km/h e 24 km/h. Há possibilidade de chuva apenas na terça-feira (7/11), com um total de 15mm. O índice UV máximo fica entre 3,9 e 10,9, indicando níveis moderados a muito altos de radiação UV. A umidade relativa do ar varia entre 47% e 98%, deixando o tempo bastante úmido. Mantenha-se hidratado e proteja-se do sol!