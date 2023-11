Boa Vista (RR) terá um dia quente neste sábado, 18 de novembro de 2023, durante a estação da primavera. A temperatura máxima será de 36°C e a temperatura mínima será de 26°C. A probabilidade de chuva é baixa, com apenas 6% de chance de chuva. O vento irá soprar em direção ao Leste-Nordeste, com velocidade entre 10 km/h e 25 km/h. A umidade relativa do ar variará entre 46% e 84%. Esteja preparado para um dia quente e ensolarado em Boa Vista (RR).