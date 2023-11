Confira a previsão do tempo para a cidade de Bento Gonçalves (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 10°C e 32°C. Na segunda-feira (6/11), a temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 10°C. Na terça-feira (7/11), a temperatura máxima será de 29°C e a mínima de 12°C. Na quarta-feira (8/11), a temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 12°C. Na quinta-feira (9/11), a temperatura máxima será de 32°C e a mínima de 16°C. Na sexta-feira (10/11), a temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 16°C. Fique atento às variações do tempo e se prepare para as condições do tempo.