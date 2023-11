Este é o relatório do tempo para a cidade de Bento Gonçalves (RS) para a próxima semana. Durante a primavera, a temperatura irá variar de 17°C a 29°C, com destaque para o dia 17/11 com máxima de 29°C e mínima de 17°C. No dia 13/11, a temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 17°C. Já no dia 14/11, a temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 17°C. No dia 15/11, a temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 18°C. No dia 16/11, a temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 19°C. Não há previsão de chuva para o dia 17/11, enquanto nos outros dias a probabilidade de chuva varia de 66% a 90%. Esteja preparado para enfrentar um tempo úmido e instável em Bento Gonçalves.