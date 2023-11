Em Bento Gonçalves (RS), nesta quinta-feira, dia 2 de novembro de 2023, durante a primavera, a temperatura variará entre 14°C e 22°C. Haverá variação de temperatura ao longo do dia, com máxima de 22°C e mínima de 14°C. Esteja preparado para um dia com temperaturas amenas na cidade.