Confira a previsão do tempo para o próximo final de semana em Belo Horizonte (MG). No sábado (4/11/2023), durante a primavera, a temperatura máxima será de 29°C e a mínima de 20°C. Já no domingo (5/11/2023), também na primavera, a temperatura máxima será de 32°C e a mínima de 19°C. Esteja preparado para um sábado com chuvas rápidas durante o dia e na noite, e um domingo com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva na tarde. O índice UV será muito alto nos dois dias, e a umidade variará entre 45% e 100%. Aproveite o final de semana com cautela e esteja preparado para as mudanças no tempo.