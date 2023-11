Confira a previsão do tempo para o fim de semana na cidade de Belo Horizonte (MG). No sábado (25/11/2023), durante a primavera, a temperatura máxima será de 29°C e a mínima de 19°C. Já no domingo (26/11/2023), também na primavera, a temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 17°C. Fique por dentro das condições do tempo e aproveite o seu fim de semana!