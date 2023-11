Este é o boletim do tempo para a cidade de Belo Horizonte (MG) para a próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará de 34°C a 38°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 21°C e 23°C. O tempo será predominantemente ensolarado, com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva na tarde em alguns dias. A umidade relativa do ar ficará entre 23% e 73%, tornando o tempo bastante úmido. Proteja-se dos raios UV e mantenha-se hidratado para aproveitar o sol e o calor em Belo Horizonte.