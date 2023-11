Para esta quarta-feira (29 de novembro de 2023), em Belo Horizonte (MG), a temperatura variará entre 20°C e 27°C, característico da primavera. Prepare-se para um dia com possibilidade de chuva a qualquer hora e ventos com velocidade entre 3 km/h e 16 km/h, soprando em direção ao Sudoeste. A umidade relativa do ar oscilará entre 54% e 85%.