Em Balneário Camboriú (SC), nesta terça-feira, 28 de novembro de 2023, durante a primavera, a temperatura variará entre 20°C e 22°C. Esteja preparado para um dia chuvoso, com uma probabilidade de chuva de 96% e um total de 70mm de chuva. O tempo estará bastante úmido, com a umidade relativa do ar variando de 85% a 96%.