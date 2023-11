Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana em Bagé (RS): na sexta-feira (25/11/2023) de primavera, a temperatura variará entre 12°C e 26°C. Já no sábado (26/11/2023), também de primavera, a temperatura ficará entre 13°C e 27°C. Esteja preparado para um fim de semana com variações térmicas significativas e exposição intensa na radiação solar.