Este é o relatório do tempo para a cidade de Bagé (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 12°C e 30°C, com dias chuvosos e úmidos. Esteja preparado para as variações de temperatura e para a possibilidade de chuva. Não se esqueça de levar um guarda-chuva e roupas adequadas para enfrentar o clima. Fique atento às atualizações do tempo e planeje suas atividades de acordo com as condições do tempo.