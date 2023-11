Este é o panorama do tempo para a cidade de Bagé (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 16°C e 31°C, com destaque para a quarta-feira, dia 29/11, com sensação térmica entre 16°C e 29°C. O vento irá soprar predominantemente em direção ao Leste-Nordeste, com velocidade variando entre 2 km/h e 26 km/h. Há possibilidade de chuva na terça-feira, dia 28/11, e na quinta-feira, dia 30/11, com acumulado de 5mm e 7mm, respectivamente. A exposição aos raios UV será alta em todos os dias da semana, com índice máximo de 10,5 na quinta-feira, dia 30/11. Esteja preparado para uma semana com variações de temperatura e possibilidade de chuva.