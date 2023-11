Este é o boletim meteorológico para Bagé (RS) nos próximos dias. Durante a semana, teremos temperaturas variando entre 11°C e 29°C, com possibilidade de chuva em alguns dias. A primavera trará dias ensolarados com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o melhor que a cidade tem a oferecer.