Este é o boletim meteorológico para a cidade de Aracaju (SE) na próxima semana. Durante toda a semana, a temperatura variará entre 24°C e 33°C, com sensação térmica entre 22°C e 29°C. Não há previsão de chuva, mas a umidade relativa do ar variará entre 64% e 100%, deixando o tempo bastante úmido. O índice de raios UV atingirá o valor máximo de 11, indicando níveis extremamente elevados de radiação UV. Fique atento às condições do tempo e proteja-se do sol e do calor.