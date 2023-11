Este é o boletim do tempo para Aracaju (SE) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará de 31°C a 32°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 24°C e 26°C. O vento sopra predominantemente na direção Leste, com velocidade entre 11 km/h e 27 km/h. Não há previsão de chuva. Os índices UV serão extremamente altos, variando de 10,9 a 12. A umidade relativa do ar variará de 55% a 85%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para um tempo quente e seco, e não se esqueça de se proteger da forte radiação solar.