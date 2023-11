Este é o relatório do tempo para a cidade de Alvorada (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará entre 22°C e 34°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 14°C e 21°C. Haverá sol com muitas nuvens, chuvas e trovoadas em alguns dias, e umidade relativa do ar elevada. Lembre-se de se proteger do sol e da chuva, e evite áreas com risco de alagamentos.