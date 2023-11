Este é o boletim meteorológico para a cidade de Alvorada (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 19°C e 27°C, com destaque para a terça-feira, dia 15 de novembro, quando a temperatura máxima poderá chegar a 27°C. Os dias serão marcados por céu nublado, chuva passageira e possibilidade de garoa, com exceção da quarta-feira, dia 16 de novembro, quando o tempo ficará firme na noite. Esteja preparado para enfrentar um tempo bastante úmido, com umidade relativa do ar oscilando entre 60% e 100%.