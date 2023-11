No último dia 19 de novembro, um homem morreu ao ser atingido por um raio na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, conforme relatou reportagem do Fantástico. Leilson Souza, 36 anos, trabalhava como guia turístico de um grupo que fazia uma das trilhas mais famosas da capital fluminense. Ele estava na ponta da pedra, chamada de "cadeirinha", quando a descarga elétrica caiu no seu corpo. Outras pessoas do grupo registraram sintomas incomuns logo antes do fenômeno, que vão de dedos formigando até cabelos arrepiados.