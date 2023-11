A sexta-feira (1) será marcada pela volta da instabilidade em boa parte do Rio Grande do Sul. Nas regiões Central, Fronteira Oeste, Sul e Campanha são esperadas fortes pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento desde o início da manhã. Isso ocorre por conta de uma frente fria que atua sobre o Litoral Sul, que favorece a formação de nuvens carregadas. Já na Região Metropolitana e na Região Norte, o tempo permanece firme, com o sol aparecendo entre nuvens.