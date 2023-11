O tempo instável predomina no território gaúcho durante o feriado de Finados. Nesta quinta-feira (2), pancadas de chuva ocorrem em todo o Estado devido a ação de uma área de baixa pressão. A precipitação, que deve ter volume elevado, pode ocorrer a qualquer momento do dia no RS, mas deve ser mais intensa entre a tarde e a noite. Há risco de temporal no Norte, na Serra e na Região Central na segunda metade do dia.