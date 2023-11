Instabilidades associadas à circulação de uma formação de baixa pressão no Paraguai vão favorecer o retorno da chuva no Rio Grande do Sul neste domingo (26). As áreas afetadas são Norte e Noroeste. Serão pancadas rápidas e isoladas, sem acumulados expressivos. Nas demais regiões, o tempo deve permanecer estável, com sol entre nuvens.