Final de semana Previsão do tempo no RS: sábado terá predomínio de sol e calor, com chuva passageira à tarde No domingo (8), a instabilidade aumenta e pancadas isoladas, alternadas com períodos de nebulosidade, atingem todas as áreas. Há, inclusive, risco de queda de granizo em alguns municípios do noroeste gaúcho nesse dia