No sábado, pancadas de chuva devem ser mais fortes pela manhã no RS Ronaldo Bernardi / Agência RBS

A previsão é de um fim de semana que começa instável e dá lugar a um tempo firme no Rio Grande do Sul. O sábado deve ter chuva em todo o Estado, a qualquer hora do dia, e chance de queda de granizo na Serra. No domingo, o tempo deve ser ensolarado.

De acordo com a Somar Meteorologia, a chuva se intensifica pela manhã e é nas regiões Norte e Noroeste que as pancadas podem ser mais fortes. Nas Missões e no Alto Uruguai, os acumulados podem chegar em 80mm – a média para o mês de novembro em ambas as regiões varia entre 150mm e 200mm.

Na metade Sul, ainda que haja previsão de instabilidade, as chances de pancadas são bem menores.

— Na Fronteira Oeste e na Campanha, já não deve ter chuva no fim do dia — afirma a meteorologista Fabiene Casamento.

Devido à presença de nuvens, a temperatura não deve subir muito no Rio Grande do Sul. A previsão de máxima é de 27ºC em Teutônia, no Vale do Taquari. A mínima, de 18ºC, deve ser registrada em São José dos Ausentes, na Serra.

Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 18ºC e 24ºC.

No domingo, a área de instabilidade se afasta para Santa Catarina e o tempo deve ser aberto em todo o Estado. Torres é a exceção, com chance de tempo nublado e leves pancadas de chuva.