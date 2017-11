Céu claro em Porto Alegre na tarde nesta quarta-feira Marina Pagno / Agencia RBS

O feriado de Finados, nesta quinta-feira (2), será de tempo firme com predomínio de sol entre poucas nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul. Durante a noite, no entanto, áreas de instabilidade podem se formar na metade oeste do Estado, causando chuva moderada.

Devido ao afastamento de uma massa de ar polar, a temperatura volta a subir em todo o território gaúcho, apesar de ainda ficar frio pela manhã nas áreas mais altas – nesta quarta-feira (1°), Cambará do Sul registrou 2,7°C. A previsão para o RS é de mínima de 6°C em São José dos Ausentes, na Serra, e máxima de 29°C, em Iraí, no Norte.

As áreas de instabilidade, associadas à baixa pressão atmosférica, trazem chuva para outras áreas do Rio Grande do Sul na sexta-feira (3). Há risco de granizo na Região Norte e vento forte no Litoral. A sensação pode ser de abafamento em muitos municípios.

– No sábado, deve chover em todo o Estado e de maneira moderada. No domingo, as áreas de instabilidade ficam concentradas apenas nas cidades mais próximas a Santa Catarina – comenta a a meteorologista Olívia Nunes, da Somar Meteorologia.

Capital: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14°C e máxima de 27°C

Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 15°C e máxima de 23°C

Caxias do Sul: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12°C e máxima de 26°C

Santa Maria: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14°C e máxima de 28°C

Santa Rosa: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 16°C e máxima de 29°C

Erechim: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12°C e máxima de 26°C

Uruguaiana: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 17°C e máxima de 27°C

Torres: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 15°C e máxima de 23°C

Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17°C e máxima de 22°C

Mostardas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16°C e máxima de 22°C

Passo Fundo: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12°C e máxima de 28°C