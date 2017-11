Ronaldo Bernardi / Agência RBS

A formação de uma frente fria no Rio Grande do Sul começa a ganhar força e avança por todo o Estado nesta sexta-feira (3). Com isso, o tempo bom do feriado de Finados dá espaço a nebulosidade e instabilidade. As regiões Norte e Oeste serão as mais atingidas por temporais e, possivelmente, haverá queda de granizo.

Segundo previsão da Somar Meteorologia, nas primeiras horas do dia foram registrados 34mm em Alegrete — cidade mais castigada pela instabilidade. No Sul e no Leste chove, mas sem tanta intesidade. Em Porto Alegre, as precipitações eram esperadas para o final do dia, porém as áreas de instabilidade deslocaram-se com velocidade durante a madrugada e a chuva será registrada já pela manhã na Capital. Os termômetros ficam entre 17°C e 30°C.

O frio da manhã perde força com relação aos últimos dias, enquanto as temperaturas da tarde aumentam gradualmente. A temperatura miníma no RS será registrada em São José dos Ausentes: 10°C. Já a máxima, de 31º, será marcada em Campo Bom.