Uma massa de ar seco garante mais um dia com predomínio de tempo firme no Rio Grande do Sul. A terça-feira (24) será de sol na maioria dos municípios. No entanto, durante a noite, novas áreas de instabilidade começam a avançar pelo Oeste e Noroeste, provocando chuva em cidades como Santo Ângelo e Uruguaiana. Essas instabilidades estão associadas à formação de um centro de baixa pressão e podem ocorrer em forma de pancadas acompanhadas por descargas elétricas.

Na quarta-feira (25), a chuva se espalha por todo o Estado, com elevados volumes ao longo do dia. Há risco de queda de granizo no Noroeste. A temperatura deve ficar elevada no norte e no oeste gaúcho, e amena na Metade Sul. A tendência é de que as condições para precipitações e possíveis temporais se estendam até o fim de semana.