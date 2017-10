Anderson Fetter / Agência RBS

A instabilidade predominará no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (26). Um sistema de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e a região sul do Brasil ajuda a manter a nebulosidade em todo o Estado. A chuva ainda será registrada de forma mais intensa em algumas áreas do RS.

Os maiores volumes de água são esperados no Oeste e no Noroeste, com risco para queda de granizo. Segundo previsão da Somar Meteorologia, também não se descartam eventuais transtornos nas demais áreas. Fortes rajadas de vento são previstas na faixa leste do Estado.

Mas apesar do tempo fechado a maioria das regiões, o sol deve aparecer na Serra, na Região Metropolitana, no Sul e no Litoral. As temperaturas sobem um pouco em parte do Estado. Campo Bom registrará a máxima do dia: 30ºC. Já os termômetros de São José dos Ausentes marcarão a mínima: 11ºC. Porto Alegre terá tempo instável com chuvas isoladas. A temperatura na capital gaúcha ficará entre 18ºC e 28ºC.