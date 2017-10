Porto Alegre deve ter um domingo nublado Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Se a chuva tomou o Rio Grande do Sul ao longo da semana, o tempo firme deve predominar em quase todo o Estado neste domingo (22). Conforme a Somar Meteorologia, a previsão é de um dia gelado e com tempo seco em quase todas as regiões. A exceção é o Extremo Norte, na divisa com Santa Catarina, onde há chances de pancadas de chuva pela manhã.

— Uma massa de ar frio começa a avançar pelo Estado, o que deixa o tempo mais limpo, mas traz o frio junto — explica a meteorologista Fabiene Casamento.

No Litoral, há probabilidade de chuva em cidades como Torres e, com menor chance, em Tramandaí. Segundo a Marinha, há alerta de ressaca do Chuí até Florianópolis devido à ação de um ciclone extratropical. Há chances de rajadas de vento de até 65 km/h em toda a costa.

A massa de ar frio também derruba a temperatura neste domingo e nos próximos dias, sobretudo na Serra. A previsão de mínima no Rio Grande do Sul hoje é de 6ºC em São José dos Ausentes, onde a máxima não deve passar dos 15ºC.

A máxima no Estado, de 22ºC, deve ser registrada em Rio Pardo, no Vale do Taquari, e em Torres.

Na Região Metropolitana, a previsão é de um tempo nublado em grande parte do dia. Os termômetros variam entre 13ºC e 21ºC.

O frio deve ser ainda maior na segunda-feira (23). De acordo com a Somar Meteorologia, há chance de geada na Serra. São José dos Ausentes deve registrar 2ºC e Vacaria, 3ºC. O tempo só deve virar no meio da semana que vem.