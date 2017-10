Amanhecer de quinta-feira com céu claro em Porto Alegre Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A sexta-feira (27) será marcada por chuva em todo o Rio Grande do Sul. No oeste e no noroeste do Estado, as precipitações devem ser fracas, sem passar dos 15 mm. Os maiores acumulados – de 45 mm – tendem a se concentrar nas regiões Metropolitana, incluindo Porto Alegre, e Nordeste. Nessas áreas, a chuva pode ocorrer pela manhã e durante a noite, com potencial para vento forte – acima dos 60 km/h – e descargas elétricas.

Leia Mais Caminhão da Defesa Civil com donativos tomba em São Francisco de Assis

A temperatura fica alta em alguns municípios. Erechim, no Norte, deve registrar a mínima do RS, 15°C, e Teutônia, no Vale do Taquari, a máxima, 29°C. Na Capital, a previsão é de termômetros variando entre 20°C e 24°C.

No sábado (28), o tempo abre em todo o Rio Grande do Sul. Mesmo assim, não se descarta a ocorrência de vento forte – por volta dos 50 km/h – no Litoral. No domingo (29), a chuva retorna em parte do Estado. É o que afirma o meteorologista William Minhoto, da Somar Meteorologia:

– Ocorrem temporais na faixa Norte, que permanecem até a segunda-feira (28).

Confira a previsão para algumas cidades:

Capital: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 20°C e máxima de 24°C

Pelotas: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 18°C e máxima de 27°C

Caxias do Sul: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 18°C e máxima de 26°C

Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 18°C e máxima de 25°C

Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 17°C e máxima de 28°C

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 15°C e máxima de 23°C

Uruguaiana: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 20°C e máxima de 24°C

Torres: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 18°C e máxima de 26°C

Rio Grande: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 19°C e máxima de 26°C

Mostardas: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 19°C e máxima de 25°C

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 17°C e máxima de 24°C