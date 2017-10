Ronaldo Bernardi / Agência RBS

A semana começa com o tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. Mas a segunda-feira não será de temperaturas elevadas como as que os gaúchos estavam acostumados nos últimos dias. A chegada de uma massa de ar frio pode provocar até mesmo geada nas partes altas da Serra, conforme a Somar Meteorologia.

Em Porto Alegre, o sol aparece meio tímido logo pela manhã, e a máxima não deve passar dos 22ºC. Já São José dos Ausentes deve registrar 2ºC e Vacaria, 3ºC.

O tempo seguirá firme no Estado na terça-feira, que também deve ser ensolarada e as temperaturas voltam a subir. No entanto, novas instabilidades chegam, causando chuvas no RS.