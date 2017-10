Terça-feira de céu claro em Porto Alegre Marina Pagno / Agencia RBS

Depois de um mês de outubro em que o volume de chuva superou a média em praticamente todo o Rio Grande do Sul – no sul e no noroeste do Estado, os acumulados passaram cerca de 150 mm do esperado –, novembro começa com tempo seco. A previsão para a quarta-feira (1°) é de predomínio de sol no Estado.

Uma massa de ar polar ganha força durante a manhã e o dia pode começar com termômetros abaixo dos 10°C em alguns municípios. A temperatura deve se elevar durante a tarde, principalmente no Noroeste, onde faz calor. Já entre o Extremo Sul e a Região Leste, o clima fica ameno. A mínima do RS, 4°C, está prevista para São José dos Ausentes, e a máxima, 29°C, em Santa Rosa.

Na quinta-feira (2), a massa de ar polar começa a perder intensidade e a temperatura, pela manhã, sobe um pouco. A sensação, no entanto, ainda é de frio na Serra. Durante o dia, o sol predomina em todo o Rio Grande do Sul e as máximas ficam mais elevadas em relação as do dia anterior. À noite, o tempo volta a mudar: deve chover nas áreas que fazem fronteira com a Argentina.

– Ela (a chuva) se espalha por mais regiões na sexta-feira (3). Ainda não são esperados grandes acumulados, mas pode vir acompanhada de vento forte – afirma a a meteorologista Maria Clara Sassaki, da Somar.

Confira a previsão para algumas cidades:

Capital: tempo firme e ensolarado. Mínima de 13°C e máxima de 25°C

Pelotas: tempo firme e ensolarado. Mínima de 11°C e máxima de 20°C

Caxias do Sul: tempo firme e ensolarado. Mínima de 8°C e máxima de 23°C

Santa Maria: tempo firme e ensolarado. Mínima de 12°C e máxima de 25°C

Santa Rosa: tempo firme e ensolarado. Mínima de 11°C e máxima de 29°C

Erechim: tempo firme e ensolarado. Mínima de 9°C e máxima de 24°C

Uruguaiana: tempo firme e ensolarado. Mínima de 13°C e máxima de 26°C

Torres: tempo firme e ensolarado. Mínima de 13°C e máxima de 22°C

Rio Grande: tempo firme e ensolarado. Mínima de 13°C e máxima de 19°C

Mostardas: tempo firme e ensolarado. Mínima de 15°C e máxima de 20°C

Passo Fundo: tempo firme e ensolarado. Mínima de 9°C e máxima de 22°C