O tempo fica instável em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (25) devido à passagem de um frente fria e a presença de um sistema de baixa pressão atmosférica. Ao contrário da chuva registrada nesta quarta-feira (24), quando o volume não passou dos 31mm no Noroeste, o dia será de precipitações intensas – por volta dos 50mm. Estão previstas fortes rajadas de vento – acima dos 50 km/h – principalmente na Região Leste, mas não se descarta a ocorrência do fenômeno em outras áreas do território gaúcho. Há risco de granizo no Oeste e no Noroeste. Nessas regiões, podem ocorrer, também, alagamentos, transbordamento de córregos e rios, bem como deslizamentos de terra.

Na sexta-feira (27), continua chovendo em todo o Rio Grande do Sul. As áreas de instabilidade perdem força no Oeste e Noroeste. As precipitações mais intensas devem ocorrer na regiões Metropolitana e Nordeste. O tempo pode abrir no sábado (28), mas, no começo do domingo (29), a previsão é de temporais no Estado. A chuva forte persiste até o final da segunda-feira (30).