Volta a chover forte em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (25). A mudança climática – após quatro dias com predomínio de sol entre nuvens no Estado – é consequência das áreas de instabilidade no alto da atmosfera e de um corredor de umidade da Amazônia. A junção desses dois fatores deve provocar vento acima dos 60 km/h e queda de granizo em algumas regiões, como Fronteira Oeste e Noroeste. O Inmet alerta para possíveis cortes de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos.

Com o vento soprando do quadrante norte, a temperatura fica mais alta se comparada com a do dia anterior. São José dos Ausentes, que nesta terça-feira marcou a mínima do RS, de 4,3°C, pode, também, registrar a temperatura mais baixa da quarta-feira: 10°C. A máxima do Estado permanece na casa dos 30°C e deve aparecer em Encruzilhada do Sul, onde os termômetros registram, à tarde, 31°C. Faz calor em Porto Alegre, com variação de 16°C a 29°C.