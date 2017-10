Prêmio Nobel da Paz de 2011, a iemenita Tawakkol Karman propôs nesta terça-feira (24) em Honduras a criação de um tribunal internacional para julgar executivos de multinacionais que causam danos à terra e contribuem com as mudanças climáticas .

— Deve-se criar um tribunal mundial que possa sancionar todas estas sociedades multinacionais que causam danos ao meio ambiente e provocam as mudanças climáticas — disse Tawakkol Karman através de uma tradutora, em coletiva de imprensa junto com a advogada iraniana Shirin Ebadi, prêmio Nobel da Paz em 2003.

As duas laureadas, que fazem parte da Iniciativa de Mulheres Prêmio Nobel e Associadas pelo Justo (JAZZ) chegaram a Honduras na sexta-feira (20) para respaldar as mulheres que lutam contra a construção de represas e a mineração no país centro-americano. Uma causa pela qual a dirigente indígena Berta Cáceres foi assassinada em março de 2016.

Tawakkol Karman disse que sugeriu a criação de "uma corte internacional especial para a luta contra a corrupção e a lavagem de dinheiro e contra todos os envolvidos na destruição do meio ambiente e exploração do clima de uma forma prejudicial". A esse tribunal devem chegar "as máfias da corrupção, os instrumentos policiais de segurança, todos os opressores, as companhias comerciais que estão envolvidas na destruição do meio ambiente".