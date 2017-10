A madrugada de sexta para sábado já deu o tom do fim de semana nas principais cidades do Rio Grande do Sul: temperaturas em queda e iminência constante de chuva. De acordo com a previsão do tempo feita pela Somar Meteorologia, o sábado e o domingo devem seguir esse roteiro nas principais cidades do Estado – com mais chance de chuva para a metade Oeste e fronteira com a Argentina, e mais possibilidade de frio na metade Leste e região Metropolitana.

Se no sábado há possibilidade de chuva em todas as regiões do Estado, no domingo a chuva deve arrefecer – a probabilidade segue grande apenas em cidades mais próximas de Santa Catarina, na parte Norte do Rio Grande do Sul. Em todo o restante do Estado, apesar do tempo firme e a possibilidade de sol, as temperaturas devem despencar. Em Porto Alegre, os termômetros podem chegar a 22ºC no sábado, mas não devem passar dos 20ºC no domingo.