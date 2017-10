O crânio dos musaranhos, pequenos mamíferos parecidos com ratos, pode encolher 30% no inverno e recuperar seu tamanho habitual quando a primavera se aproxima, um fenômeno surpreendente que os cientistas não conseguem explicar.

— Constatamos que todos os musaranhos estudados sofreram uma redução significativa de seus crânios entre o verão e o inverno — explica Javier Lazaro, pesquisador do Instituto Max Planck da Alemanha, um dos autores principais de um estudo publicado nesta segunda-feira (23) na revista científica americana Current Biology. — Depois, na primavera, a cavidade craniana aumenta até atingir praticamente seu volume inicial no verão — acrescenta.

Este fenômeno, chamado de "Delhnel", o nome do primeiro cientista a observá-lo, não havia sido medido e documentado até agora. Para isso, os pesquisadores estudaram 12 musaranhos do verão de 2014 até o outono de 2015, os anestesiaram, radiografaram seus crânios e implantaram chips eletrônicos sob suas peles para identificá-los. As medidas obtidas permitiram confirmar as variações do tamanho do crânio entre o verão, o inverno e a primavera seguinte em todos os pequenos mamíferos estudados.