Lauro Alves / Agencia RBS

O aguaceiro que atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos dias começa a deixar o Estado neste domingo (22). Ainda serão registradas pancadas isoladas em alguns municípios, como Torres e Tramandaí, no Litoral Norte, em Porto Alegre e em algumas cidades do Norte, principalmente na fronteira com Santa Catarina, segundo a Somar Meteorologia. Na Região Sul, o tempo seguirá firme ao longo de todo o dia. A instabilidade dará lugar a uma frente fria, que começa a agir sobre o RS:

— Esse sistema de baixa pressão que agiu sobre o RS nos últimos dias perde força com a chegada de uma massa de ar frio neste domingo. Com isso as temperaturas começam a entrar em declínio, principalmente na área serrana — afirma Lucas Estevan, do grupo de operações da Somar.

As mínimas serão registradas em São José dos Ausentes (6ºC), nos Campos de Cima da Serra, em Vacaria (7ºC), na Serra, e em Dom Pedrito (7ºC), na Campanha. Tramandaí e em Torres devem ser as cidades com as temperaturas mais altas do Estado no domingo. Nos municípios do Litoral Norte, os termômetros podem atingir os 22ºC.

Segundo a Somar, o dia começa firme e com algumas nuvens na Capital dos gaúchos. No início da tarde, algumas pancadas serão registradas na cidade, mas sem grandes acumulados. Em Porto Alegre, as temperaturas ficarão entre 13ºC e 21ºC.

Na Fronteira Oeste e na Região Central, duas das regiões mais afetadas pela chuvarada que atingiu o Estado com mais intensidade entre quarta-feira (18) e quinta-feira (19), a chuva dá uma trégua neste domingo. O tempo fica firme nas duas regiões.