Uma chuva de meteoros poderá ser vista a partir da madrugada deste sábado (20) em todo o país. Conforme o Observatório Astronômico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o melhor horário para conferir as Oriônidas é a 1h. Mas atenção: é preciso estar em um local escuro, afastado das luzes da cidade, e com horizonte para garantir a vista.