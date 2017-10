Félix Zucco / Agencia RBS

A sexta-feira (27) será marcada pela continuidade da chuva em todo o Rio Grande do Sul. Segundo previsão da Somar Meteorologia, as áreas de instabilidade se espalham ao longo dia, de forma moderada, em boa parte do Estado.

No Oeste, a chuva perde um pouco sua força e as pancadas mais fortes passam a se concentrar do Norte ao Litoral Sul, passando pela Região Metropolitana e em algumas áreas do Sul. Nestas regiões, a intensidade das pancadas será mais forte ao final do dia, com potencial para danos. Na divisa com Santa Catarina, há risca de queda de granizo.

Nas demais cidades gaúchas, a chuva ocorre de maneira mais isolada e com menor intensidade. Devido a nebulosidade e tempo fechado, as temperaturas devem cair durante toda a sexta. Erechim, no Norte, deve registrar a mínima do RS: 15°C. Teutônia, no Vale do Taquari, marcará a máxima: 29°C. Na Capital, os termômetros variam entre 20°C e 24°C.