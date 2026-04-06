ESG no transporte rodoviário: inovação, diversidade e solidariedade 

Parte da frota elétrica utilizada no CAOB – Centro de Apoio Operacional Braspress em Cantareira (SP). Braspress / Divulgação

A agenda ESG (Ambiental, Social e Governança) tem se consolidado como eixo estratégico no setor de logística e transporte no Brasil. De acordo com levantamento da Manhattan Associates, 76% das empresas nacionais da área já publicam relatórios completos de sustentabilidade – índice superior à média global de 62%. Além disso, 39% das companhias consideram a sustentabilidade um fator central no planejamento operacional.

Nesse contexto de avanço e maior exigência por práticas responsáveis, a Braspress, uma das maiores empresas privadas de logística e transporte rodoviário de encomendas fracionadas do país, vem intensificando suas estratégias voltadas à sustentabilidade.

– A sigla ESG sintetiza diretrizes que sempre nortearam a trajetória da Braspress. Desde 1990, implementamos ações sustentáveis, sem jamais nos acomodarmos ou adotarmos uma postura de conformismo. Estamos em constante evolução e continuamente buscamos a inovação, pois sabemos que é possível aprimorar ainda mais nossas práticas e o impacto positivo delas – destaca o diretor-presidente da Braspress, Urubatan Helou.

Confira cinco iniciativas ambientais, sociais e de governança implementadas hoje pela Braspress:

1. Certificação ISO 14001

Em junho de 2024, a Braspress conquistou a certificação ISO 14001, padrão internacional que estabelece requisitos para um sistema de gestão ambiental eficaz. A qualificação atesta que a companhia adota processos estruturados para identificar, controlar e reduzir os impactos das operações no meio ambiente.

Em dezembro do ano passado, a empresa reafirmou a consistência de sua atuação ao garantir a manutenção do certificado, após auditoria conduzida pela DNV, entidade responsável pela avaliação.

2. Frota elétrica

Situada em uma das regiões da capital paulista mais impactadas pela poluição, segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), o CAOB – Centro de Apoio Operacional Braspress em Cantareira (SP) tornou-se referência na estratégia de descarbonização da companhia.

Atualmente, a filial já opera com 50% da frota eletrificada, reunindo quatro vans do modelo eSprinter 320 e um caminhão 720 da Mercedes-Benz, além de três vans e três caminhões da JAC Motors. Como avanço adicional, está prevista para outubro deste ano a conclusão da implantação de energia 100% renovável na unidade, assegurando que todo o ciclo logístico esteja alinhado a práticas ambientalmente responsáveis.

3. Uso consciente da água

A Braspress mobilizou todas as filiais do Brasil em torno da campanha “Água: Nosso Bem, Nossa Causa”. Lançada em março de 2025, a iniciativa teve como foco a economia e o uso consciente do recurso natural. Os resultados da primeira edição foram divulgados em 22 de março deste ano – data em que se celebra o Dia Mundial da Água. Os melhores desempenhos foram:

1º Lugar – Caxias do Sul (RS): consumo médio mensal de 140 litros por colaborador, equivalente a aproximadamente 7 litros diários por pessoa;

consumo médio mensal de 140 litros por colaborador, equivalente a aproximadamente 7 litros diários por pessoa; 2º Lugar – Terminal Fernão Dias (SP): consumo médio mensal de 150 litros por colaborador, correspondente a cerca de 7,5 litros diários por pessoa;

consumo médio mensal de 150 litros por colaborador, correspondente a cerca de 7,5 litros diários por pessoa; 3º Lugar – Maringá (PR): consumo médio mensal de 170 litros por colaborador, equivalente a aproximadamente 8,5 litros diários por pessoa.

Filial de Caxias do Sul teve o melhor desempenho na campanha de economia de água. Braspress / Divulgação

Como forma de reconhecimento, as três unidades receberam bonificações destinadas à realização de ações internas de celebração com seus colaboradores. As iniciativas incluíram ainda sorteio de brindes personalizados, reforçando o engajamento das equipes e valorizando o papel dos participantes como multiplicadores de boas práticas.

– Desde o início, as unidades demonstraram grande comprometimento com o controle e a redução do consumo de água. A instalação de hidrômetros, o monitoramento mensal e o reporte à matriz reforçaram essa responsabilidade, fortalecendo a conscientização dos colaboradores e consolidando uma cultura mais responsável no uso dos recursos naturais – afirma a engenheira de segurança, saúde e meio ambiente da Braspress, Caroline Carvalho.

Os resultados também se estendem às operações ambientais da companhia. Apenas em 2025, o Planeta Azul, principal complexo logístico e sede nacional da Braspress, localizado em Guarulhos (SP), foi responsável pela reutilização e pelo tratamento de cerca de 4,5 milhões de litros de água, enquanto a captação de chuva atingiu 520 mil litros no mesmo período. As ações contribuíram para uma economia aproximada de R$ 127 mil.

4. Diversidade no volante

O Centro de Apoio ao Motorista Braspress (CAMB), criado em 2012, é uma das estruturas que reforçam o compromisso da companhia com o bem-estar de seus profissionais. O espaço oferece assistência médica, apoio psicológico e suporte integral à saúde e segurança dos motoristas, promovendo melhores condições de trabalho e práticas de prevenção.

Dentro desse contexto, a Braspress desenvolve iniciativas voltadas à diversidade, como o programa Rainhas do Volante, criado em 1998. A iniciativa incentiva a presença feminina na função de motorista – atividade tradicionalmente ocupada por homens no transporte rodoviário.

Ao longo dos anos, o projeto ampliou a contratação de mulheres, estimulou a formação de novas profissionais e contribuiu para a criação de um ambiente de trabalho mais adequado às necessidades femininas. Para isso, a companhia investiu em infraestrutura específica nas unidades, incluindo dormitórios, vestiários e outras instalações voltadas ao conforto e à segurança das colaboradoras.

5. Transporte solidário