Cooperativismo impulsiona transição energética no Norte do Estado 

Eletroposto em anexo ao Parque das Tuias - Fontoura Xavier. Creluz / Divulgação

O cooperativismo é um dos pilares históricos da organização social e econômica no Brasil, caracterizado pela união de indivíduos em torno de objetivos comuns. No setor elétrico, sua relevância cresce com o avanço da geração distribuída de energia renovável, que descentraliza a produção e amplia o acesso a fontes como a solar, a eólica e a hidráulica.

O segmento segue em expansão, com avanço das fontes renováveis e modernização da infraestrutura. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) indicam que o país iniciou 2026 com cerca de 215,9 gigawatts (GW) de potência instalada em operação, sendo aproximadamente 84,6% provenientes de fontes renováveis. Nesse cenário, cooperativas regionais também têm papel relevante no desenvolvimento local e na ampliação do acesso à energia de qualidade — contexto em que se insere a atuação da Creluz no Norte do Rio Grande do Sul.

Fundada em 1966, a cooperativa atua na geração, distribuição e comercialização de energia elétrica, com um portfólio de 13 pequenas usinas de geração 100% renovável – sete hidrelétricas e seis solares.

– Ao longo de 60 anos, ajudamos o Norte do Rio Grande do Sul a se modernizar. Contribuímos para o crescimento da região com a instalação de transformadores, redes e cabos, além de programas voltados à responsabilidade ambiental e social. Hoje, a Creluz se destaca pela atenção ao consumidor, pela agilidade e pela inovação, acompanhando de perto os avanços do setor elétrico e antecipando-se às novas tecnologias – comenta o presidente da Creluz, Elemar Battisti.

Protagonismo em pauta

A Creluz foi uma das primeiras empresas no Rio Grande do Sul a instalar capacitores em série e uma das pioneiras no Brasil na adoção de chaves Fusesaver e transformadores a seco, tecnologias que, em conjunto, tornam o sistema elétrico mais seguro e eficiente. Além das inovações técnicas, mantém, há quase 20 anos, um horto florestal com cerca de 50 espécies nativas, aproveitando resíduos das usinas e distribuindo mudas a associados e municípios por meio do programa Creluz Atende.

Entre as iniciativas mais recentes, o projeto de mobilidade elétrica, iniciado em 2023, destaca-se como um passo estratégico para a sustentabilidade. A Creluz migra gradualmente seus veículos a combustão para elétricos, abastecidos com energia renovável gerada pela própria cooperativa. Atualmente, são 17 eletropostos instalados, 25% da frota convertida e dois carregadores conectados diretamente a usinas solares.

– O projeto também supriu uma lacuna regional: o interior do Rio Grande do Sul não contava com infraestrutura pública de recarga, o que dificultava a circulação de veículos elétricos. A rede implantada em pontos estratégicos atende tanto à nossa frota própria quanto a usuários externos, impulsionando a modernização do sistema elétrico e preparando a região para um futuro em que energia e mobilidade estarão cada vez mais integradas – salienta o responsável pela área de Mobilidade Elétrica da Creluz, Jesiél Ávila da Rosa.

A cooperativa também mantém pioneirismo em telemetria, chaves telecomandadas e programas ambientais, tecnologias que permitem monitoramento e operação remota da rede elétrica, aumentando a agilidade no atendimento e a confiabilidade do fornecimento, além de fortalecer seu compromisso com a sustentabilidade no setor elétrico gaúcho.

Crescimento sustentável

A Creluz alia expansão e responsabilidade ambiental por meio de uma gestão que integra pessoas, processos e tecnologia, com foco na melhoria contínua, na padronização e no controle. O modelo é sustentado por um Sistema de Gestão Integrado (SGI), com certificações internacionais ISO 9001 (Qualidade), ISO 45001 (Saúde e Segurança Ocupacional) e ISO 27001 (Segurança da Informação).

A cooperativa ainda atribui a ampliação de seus resultados a programas socioambientais estratégicos e ao diálogo permanente com associados, colaboradores e demais partes interessadas.

– As decisões são tomadas de forma coletiva, envolvendo direção, conselhos e representantes do quadro social, sempre guiadas pelos princípios do cooperativismo e pela prudência na condução dos negócios – afirma o gerente administrativo e financeiro da Creluz, Fernando Fiorentin.